PANDION gibt Auftakt

Aus Birmingham kommt neuer Melodic Black Metal, von PANDION. Das Quartett, welches sich 2022 gründete, hat nun sein erstes Werk, via der Demo "Spirits of Old", veröffentlicht. Die Themen Natur und Melancholie werden auf der Scheibe primär behandelt und ist düsteres Licht gerückt.









"Spirits of Old" Trackliste:





01-Onward!

02-Autumn's Blaze

03-The River

04-Spirits Of Old

