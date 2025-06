Neuigkeiten von THE VINTAGE CARAVAN

Das isländische Retro-Prog-Rock-Trio THE VINTAGE CARAVAN hat seine Rückkehr mit dem sechsten Studioalbum "Portals" angekündigt, das am 26. September 2025 über Napalm Records erscheinen soll.



Die Band kommentiert:

"Wir sind stolz darauf, unser sechstes Studioalbum "Portals" zu präsentieren. Es ist unser vielfältigstes, dynamischstes und experimentellstes Album und unserer Meinung nach unser bisher bestes Werk. "Portals wurde im Oktober 2024 bei Arda Recorders in Porto, Portugal, mit Axel "Flexi" Árnason aufgenommen, mit dem wir bei "Voyage" (2012), "Arrival" (2015) und der "Monuments Tour" (2023) zusammengearbeitet haben. Dies ist das erste Mal, dass wir auf Band aufgenommen haben, und wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben das Gefühl, dass wir es dieses Mal wirklich geschafft haben, unsere Live-Energie einzufangen.



Der Titel des Albums ist eine Anspielung auf die Stadt Porto, und zwischen den Songs gibt es eine Reihe von Zwischenspielen, die wir "Portals" nennen und die die Stimmung bestimmen und zum nächsten Track führen. Wir können es kaum erwarten, dass ihr die Reise, die Portals ist, erlebt!"



Heute hat die Band ein Musikvideo zur ersten Single des Albums 'Riot' veröffentlicht.



Sänger und Gitarrist Óskar Logi Águstsson verrät:

" 'Riot' kam zu mir in einem Traum. Das ist das einzige Mal, dass mir das passiert ist. Ich wachte gegen 7 Uhr morgens auf und summte die ersten beiden Riffs, und ich mochte sie wirklich und dachte mir: "Ich schlafe noch ein bisschen und dann arbeite ich daran". Dann bin ich wieder aufgewacht und hatte das Hauptriff vergessen, was echt schade war. Ich habe den ganzen Tag versucht, mich daran zu erinnern, bis ich aufgegeben habe und ins Bett gegangen bin, und gerade als ich einschlief, fiel es mir wieder ein! Zum Glück!



Der Track ist ein energiegeladener und schwerer Song. Der Text wurde von den Unruhen in England im Jahr 2024 inspiriert. Wir tourten zu der Zeit durch das Land, es war ein sehr surrealer Gedanke, möglicherweise in einen Aufstand verwickelt zu werden, und ich wusste, dass ich in einer solchen Situation nicht gut abschneiden würde, also inspirierte mich das zu dem Text.



Wir hoffen, dass euch 'Riot' gefällt, und denkt daran, dass ihr keinen Aufstand anzetteln, sondern euch stattdessen einfach diesen Song anhören solltet."



"Portals" Trackliste:



01. Philosopher, feat. Mikael Åkerfeldt

02. Portal I

03. Days Go By

04. Portal II

05. Here You Come Again

06. Current

07. Give and Take

08. Portal III

09. Crossroads

10. Alone

11. Portal IV

12. Freedom

13. Riot

14. Electrified

15. Portal V

16. My Aurora

17. This Road



Riot







https://www.youtube.com/watch?v=PJX3YI2adME

Quelle: Mona Miluski, All Noir Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: the vintage caravan portals riot