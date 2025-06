ENEMIES EVERYWHERE zeigt neues Video

Die finnische Deathcore-Band ENEMIES EVERYWHERE hat ihre neue Single 'Undead Masquerade' via Ranka Kustannus veröffentlicht. Der Song bekam bei YouTube ein Video spendiert und ist nach der EP "Endless Discord" (2024) das nächste Werk aus dem Herzen Helsinkis.







Undead Masquerade (Official Music Video)







https://www.youtube.com/watch?v=NWK0VNeGkjs

Quelle: ENEMIES EVERYWHERE Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: enemies everywhere undead masquerade