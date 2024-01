PALOOKA: Neues zur EP

Als VÖ der gegen Ende des vergangenen Jahres angekündigten EP "Save Yourself" der US-amerikanischen Band PALOOKA ist der 23. Februar festgesetzt worden. Außerdem stellt die Gruppe mit 'Cut You Out Of Me' ein weiteres Stück der Scheibe vor.





