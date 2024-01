Laut DYMYTRY sind es nur drei Stufen bis zur Hölle

Für die "Five Angry Men" von DYMYTRY steht heute via AFM Records die gleichnamige Albumveröffentlichung an. Lasst euch mit dem neuen Video 'Three Steps To Hell' in jenen besagten Abgrund führen, ihr könnt auf dem Weg dahin auch die Rezension unseres Kollegen Björn Backes zu "Five Angry Men" lesen.



Three Steps To Hell







https://www.youtube.com/watch?v=S_tmgoiDSFM



