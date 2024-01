ANY GIVEN DAY ist grenzenlos

Heute erscheint via Arising Empire das neue ANY GIVEN DAY-Album "Limitless". Ihr könnt die Rezension unseres Kollegen Mario Dahl HIER lesen. Passend zum Release könnt ihr auch bei dem Video zu 'Get That Done' ein Auge und ein Ohr riskieren - besser natürlich zwei.



Get That Done







https://www.youtube.com/watch?v=WlAO1dUjxcI



Hier zur Erinnerung noch einmal die Tourdaten zur "Limitless Tour 2024"-Tour 2024. Als "Special guest" ist OF VIRTUE mit dabei.



01.02.24 DE Berlin, Lido

02.02.24 DE Hamburg, Grünspan

03.02.24 DE Köln, Kantine

04.02.24 NL Arnheim, Willemeen

06.02.24 BE Antwerpen, Kavka

07.02.24 DE Wiesbaden, Schlachthof

08.02.24 CH Aarau, Kiff

09.02.24 DE Stuttgart, Im Wizemann

14.02.24 AT Wien, Simm City

15.02.24 AT SalzburgG, Rockhouse

16.02.24 CZ Prag, Storm

17.02.24 DE München, Backstage

18.02.24 DE Nürnberg, Hirsch

20.02.24 DE Münster, Sputnikhalle

21.02.24 DE Hannover, Musikzentrum



Quelle: Arising Empire Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: any given day limitless get that done of virtue metalcore tour 2024