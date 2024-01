Glowing Ember Festival stellt Frankfurter Billing vor

Das von Powermetal.de präsentierte VI. Glowing Ember Festival, das am 23.03.2024 auch wieder in der Frankfurter Location Das Bett gastiert, hat das folgende Billing für den Festivalabend in der Main-Metropole bekannt gegeben:

V.E.R.S.U.S

[SOON]

ON ATLAS' SHOULDERS

THIRD WAVE

HISTORY OF VIOLENCE

POLLUTION

MISSPRINT

GIFT OF GUILT

Der prall gefüllte Abend beginnt um 18 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) und kostet 25,-€ Eintritt.