Neuigkeiten von MASTERPLAN

MASTERPLAN ist bereit, 2024 neu durchzustarten. Der erste Schritt ist die Veröffentlichung der neuen Single mit dem verheißumgsvollen Namen 'Rise Again' und ist die erste Single vom neuen Studioalbum.



Der zweite Schritt ist die Co-Headliner-Tour gemeinsam mit FIREWIND, hier noch einmal die Tourdaten:



29.02.2024-GER – Frankfurt, Das Bett

01.03.2024-GER – Bochum, Matrix

02.03.2024-NL – Uden, De Pul

03.03.2024-FR – Savigny Le Temple – l'Empreinte (Paris)

05.03.2024-ES – Barcelona, Sala Wolf

06.03.2024-ES – Madrid, Shoko

07.03.2024-ES – Pamplona, Totem

11.03.2024-GER – München, Backstage Halle

12.03.2024-A – Wien, Szene

13.03.2024-SK – Bratislava, Randal Club

14.03.2024-CZ – Zlin. Masters of Rock Cafe

15.03.2024-PL – Lublin, Studio im. Budki Suflera

16.03.2024-PL – Zabrze – CK Wiatrak

17.03.2024-GER – Leipzig – Hellraiser



Rise Again







https://www.youtube.com/watch?v=EpWkExD9I2M

Quelle: AFM Records / Band Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: masterplan rise again