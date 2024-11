PALEFACE SWISS mit neuer Single

PALEFACE SWISS veröffentlicht eine neue Single mit Video zu 'My Blood On Your Hands' vom neuen Album "Cursed". Das Album erscheint am 03. Januar 2025.



Im Gegensatz zur explosiven Single 'Hatred' macht dieser neue Track, der nur 1:40 lang ist, unheimlich neugierig und weckt die Lust auf mehr. 'My Blood On Your Hands' ist der erste Teil einer fiktiven Geschichte, in deren Mittelpunkt Frontmann Marc "Zelli" Zellweger steht.



Zelli erklärt wovon dieser Song handelt:

"Hast du jemals im Bett gelegen und konntest nicht einschlafen, weil dich die gleichen Probleme verfolgen, denen du zu viel Angst hast, dich zu stellen? Du spielst verschiedene Szenarien in deinem Kopf durch, aber gerade als du eine Lösung finden willst, bist du wieder am Anfang. Es spiralt weiter, wird schlimmer und schlimmer, bis du an einen Punkt kommst, an dem du denkst: "Es wäre einfacher zu sterben, als diesem Schmerz ins Auge zu sehen." Am nächsten Morgen scheint alles größtenteils in Ordnung zu sein—bis die Nacht wieder kommt. Darum geht es in diesem Song."



My Blood On Your Hands







https://www.youtube.com/watch?v=f6MEUuk2Sbk

