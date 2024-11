Neuigkeiten von HELLOWEEN

Mit ihrem sechzehnten, selbstbetitelten Album "HELLOWEEN" (2021) meldete sich die Hamburger Bandlegende im siebenköpfigen Line-Up zurück. 2022 und 2023 ging der Triumphzug live weiter und ließ bei 60 Konzerten in 30 Ländern keine Wünsche offen. Unter anderem als Wacken-Headliner, bei Shows in Los Angeles, New York und den "Monsters of Rock"-Festivals in Südamerika, sowie dem ersten ausverkauften Gig im legendären Budokan in Tokio. Nachzuerleben auf der am 13. Dezember 2024 erscheinenden Live-CD und Blu-ray/DVD "LIVE AT BUDOKAN".



Nun feiert die Band 40 Jahre Band- und Metalgeschichte. Während Andi Deris, Michael Kiske, Michael Weikath, Kai Hansen, Markus Grosskopf, Sascha Gerstner und Dani Löble intensiv am Nachfolger des Reunion-Albums arbeiten, kündigen sie jetzt parallel eine Jubiläumstour der Superlative an, wie Bassist und Gründungsmitglied Markus Grosskopf erklärt:

"Wir haben uns einige großartige Überraschungen für die Fans überlegt und werden neben den brandneuen Songs, die zum ersten Mal live auf die Bretter kommen, auch Tracks aus der Bandhistorie spielen, die man sehr lange nicht mehr oder sogar noch nie live gehört hat. Die Shows werden für uns alle ein fantastisches Erlebnis werden!"



Frontmann Andi Deris ergänzt:

"Die kreative Arbeit im Studio macht uns unglaublichen Spaß und das Album verspricht ein absolutes Highlight zu werden – aber nichts auf der Welt ist mit einem HELLOWEEN-Konzert vergleichbar: Die Energie unseres Publikums ist einfach unbeschreiblich und wir können es kaum erwarten, endlich wieder mit den Fans Vollgas zu geben. Die kommende Tour wird größer, besser und eindrucksvoller denn je!"



HELLOWEEN - 40 Years Anniversary Tour - 2025

very special guest: BEAST IN BLACK



17. Oktober 2025 (LU) – Luxemburg, Rockhal

18. Oktober 2025 (NL) – Tilburg, 013

20. Oktober 2025 (UK) – London, Eventim Apollo

22. Oktober 2025 (FR) – Paris, Le Zenith

24. Oktober 2025 (CZ) – Prag, O2 Arena

25. Oktober 2025 (SK) – Zvolen, Tiposbet Arena

26. Oktober 2025 (HU) – Budapest, Papp Laszlo Arena

28. Oktober 2025 (PL) – Katowice, Spodek

31. Oktober 2025 (DE) – Bochum, Ruhrcongress

01. November 2025 (DE) – Hamburg, Barclays Arena

03. November 2025 (NO) – Oslo, Sentrum Scene

04. November 2025 (NO) – Oslo, Sentrum Scene

06. November 2025 (FI) – Helsinki, Ice Hall

08. November 2025 (SE) – Gothenburg, Partille Arena

13. November 2025 (PT) – Lissabon, Campo Pequeno

15. November 2025 (ES) – Madrid, La Cubierta des Leganes

19. November 2025 (IT) – Mailand, Forum

20. November 2025 (CH) – Zürich, The Hall

22. November 2025 (DE) – Stuttgart, Schleyerhalle



