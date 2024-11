DARK CHAPEL kündigt Debüt-Album an

DARK CHAPEL - angeführt von BLACK-LABEL-SOCIETY-Gitarrist Dario Lorina - kündigt das Debüt-Album "Spirit In The Glass" an. Das Album erscheint am 28. Februar 2025 via MNRK Heavy. Heute gibt es mit 'Glass Heart' ein erstes Video.



"Spirit In The Glass" Trackliste:



01-Afterglow

02-Hollow Smile

03-We Are Remade

04-Corpse Flower

05-Glass Heart

06-Dead Weight

07-Dark Waters

08-All That Remains

09-Gravestoned Humanity

10-Bullet In Our Chamber



Glass Heart







https://www.youtube.com/watch?v=ksQaN83tzR0

