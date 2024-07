PALAYE ROYALE: Europatour zum neuen Album

Die aus Los Angeles stammende Rockband PALAYE ROYALE wird am 30.08.2024 ein neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "Death Or Glory" und wird via Sumerian Records erscheinen. Nun hat das Trio zur Veröffentlichung eine Tour durch Europa und Großbritannien bestätigt.



Auf ihrer Tour werden sie teilweise von den Bands I SEE STARS, HOT MILK und HUDDY unterstützt.



Hier die Termine:

November 1st @ Cineteatro Capitolio (Lisbon, PT)

November 3rd @ Sala La Paqui (Madrid, ES)

November 4th @ Sala Apolo (Barcelona, ES)

November 6th @ den Atelier (Luxembourg)

November 7th @ 013 Poppodium (Tilburg, NL)

November 9th @ OVO Arena Wembley (London, UK)

November 11th @ L’Olympia (Paris, FR)

November 12th @ Trix (Antwerp, BE)

November 13th @ Komplex 457 (Zurich, CH)

November 16th @ TonHalle (Munich, DE)

November 18th @ Gasometer (Vienna, AT)

November 24th @ E-Werk (Cologne, DE)

November 25th @ Grosse Freiheit 36 (Hamburg, DE)

November 27th @ Amager Bio (Copenhagen, DK)

November 28th @ Vulkan Arena (Oslo, NO)

November 29th @ Fallan (Johanneshov, SE)

December 3rd @ Helitehas (Tallinn, EE)

December 4th @ Palladium (Riga, LV)

December 9th @ Astra Kulturhaus (Berlin, DE)

December 10th @ Forum (Prague, CZ)



Die Tracklist des Albums liest sich so:

1. Death Or Glory

2. Hot Mess

3. Just My Type

4. Ache In My Heart

5. For You

6. Dark Side Of The Silver Spoon

7. Showbiz

8. Mister Devil

9. Addicted to the Wicked & Twisted

10. Self-loathing Conversation

11. Been Too Long

12. Pretty Stranger



Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Aktuell ist die Band in Europa zu folgenden Terminen zu erleben:

July 6th Rock Werchter - Werchter, Belgium

July 9th - LSP (Letnia Scena Progresji) - Warsaw, Poland (Outdoor)

July 11th - Lukiskes 2.0 - Vilnius, Lithuania (Outdoor)

July 13th - Ilosaarirock Festival - Joensuu, Finland

July 16th - Taeubchenthal - Leipzig, Germany

July 17th - Substage - Karlsruhe, Germany

July 18th - Deichbrand Festival - Grodener Deich, Germany

July 21st - Electric Castle, Banffy Castle, Cluj, Romania

July 23rd - Ejekt Festival (Metallica) , Athens, Greece, UK

