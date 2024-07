Mit BLIND GUARDIAN haben das Knock Out, Rock Out und das Pott Out Festival, die unter dem Namen THE HARD CIRCLE firmieren, den Headliner für 2024 bekannt gegeben.



Zwei weitere Bands inklusive dem Co-Headliner werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.



Das derzeitige Programm sieht so aus:

BLIND GUARDIAN

GAMMA RAY

H.E.A.T.

DYNAZTY



Die Termine für die drei Veranstaltungen sind diese:

07.12.24 Pott Out Festival - Bochum - Ruhrcongress

13.12.24 Rock Out Festival - Augsburg - Schwabenhalle

14.12.24 Knock Out Festival - Karlsruhe - Schwarzwaldhalle



Die Tickets sowie alle weiteren Informationen sind auf der Festival-Homepage zu finden.

