OZZY: BBC-Doku zeigt

Eine brandneue, einmalige Dokumentation über Ozzy Osbourne zeigt seinen Fans "das letzte Kapitel" seines Lebens, darunter auch seine Reise zum Abschiedskonzert von Black Sabbath im Juli in Birmingham.

'Ozzy Osbourne: Coming Home' wurde über einen Zeitraum von drei Jahren gedreht und erzählt die Geschichte des Sängers und seiner Frau Sharon, die versuchen, ihren lang gehegten Traum zu verwirklichen, zurück nach Großbritannien zu ziehen.

Außerdem zeigt der Film dem Publikum die Kämpfe des Sabbath-Frontmanns, um fit genug für den Auftritt zu werden, und die Folgen seiner schlechten Gesundheit. Wie Tochter Kelly Osbourne im Film sagt: "Iron Man war nicht wirklich aus Eisen gemacht."

Der einstündige Film wird am Montag, dem 18. August, um 21:00 Uhr BST auf BBC One ausgestrahlt und ist auch auf dem BBC iPlayer verfügbar.