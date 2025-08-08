PSOA: Erste Bands 2026

Das Party.San Metal Open Air ist noch im vollen Gange, da stehen schon die ersten Bands für kommendes Jahr fest: Die Finnen AMORPHIS, die Amis TESTAMENT und die Schweden HYPOCRISY führen das Feld für 2026 an.

Das nächste Party.San - präsentiert von POWERMETAL.de - steigt vom 6. bis 8. August 2026 auf dem Flugplatz Obermehler im thüringischen Schlotheim. Weitere Informationen findet ihr auf der Festival-Homepage, Tickets wird es bei Cudgel geben.