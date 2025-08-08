AMORPHIS und der tanzende Schatten

Am 26. September 2025 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) das neue Album "Borderland" von AMORPHIS. Heute veröffentlicht die Band mit 'Dancing Shadow' eine weitere Single aus dem kommenden Studiowerk.



Gitarrist Esa Holopainen erläutert:

"Der Arbeitstitel des Stücks lautete "Disco Tiger". Es basiert auf Eingängigkeit und Hooks, die schon seit langer Zeit feste Bestandteile unserer Musik sind, und kommt in einem ziemlich erfrischenden und modernen Soundgewand daher. Ich wette, dass dieser Song eure Beine auf der Tanzfläche auf Trab halten wird - in einer Metal-Disco, versteht sich."



Schlagzeuger Jan Rechberger ergänzt:

"Mit 'Dancing Shadow' sind wir in gänzlich neue Gefilde vorgedrungen. Für eine Band mit einer über 30-jährigen Geschichte ist diese Art von Neuerfindung enorm bedeutsam."



Dancing Shadow







https://www.youtube.com/watch?v=WpSNEY9mfPg



