OUTLANDERS mit visualizer zum Titeltrack

Auch dieser, auf Finnisch gesungene Visualizer 'Never Too Far', stammt vom Album "Outlanders" und wurde ebenfalls in Antigua aufgenommen.



Tarja sagt dazu:

"In diesem Visualizer könnt ihr mein jüngeres Ich sehen, das Paulo Coelhos inspirierende Zitate liest, während es die Majestät des Ozeans fühlt, der die Insel Antigua umgibt. "



Lasst euch auch von der einzigartigen Stimmung einfangen, be- und verzaubern!



Outlanders, feat. Walter Giardino







https://www.youtube.com/watch?v=lfp_hQFrjSE



