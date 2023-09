ANGRA und die Gezeiten der Veränderungen

Am 03. November 2023 wird das neue ANGRA-Album "Cycles Of Pain" via Atomic Fire Records erscheinen. Heute enthüllt die Band ein Musik-Video zum zweiteiligem 'Tide Of Changes'-Song.



'Tide Of Changes' ist ein ambitioniertes, zweiteiliges Stück Musik, dessen erste Hälfte ('Part I') zwar "nur" eine einleitende, aber nicht minder wichtige Funktion erfüllt, ehe 'Part II', mit fast schon orientalischen Tönen beginnend, seine volle Pracht entfaltet. Allem voran dominiert das bewundernswerte Bassspiel Felipe Andreolis. Dieses Mal kamen auch reichlich 3D-Effekte zum Einsatz, die dem Ganzen einen futuristischen Stempel verpassen.



Tide Of Changes







https://www.youtube.com/watch?v=x_kH0Php1sA

Quelle: Atomic Fire Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: angra cycles of pain tide of changes