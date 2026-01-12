OUR PROMISE mit Tour-Nachschlag
Kommentieren
Nachdem die Stuttgarter Metalcore-Aufsteiger OUR PROMISE, letztes Jahr die erste Headliner-Tour bestritten, gibt es jetzt neue Termine für 2026.
Die Band startet mit der "Independence Tour Part II" am 23.04.2026 um dann nach den Festivals die "Fearless Tour 2026" zu beginnen.
Hier die Tourdaten:
23.04.2026 | Eindhoven; Dynamo
24.04.2026 | Antwerpen; Kavka Zappa
25.04.2026 | London; Underworld
24.06.2026 | Pilsen | Basinfire Festival 2026
24.- 25.07.2026 | Rotten Rock Fest 2026
29.- 01.08.2026 | Wacken Open Air 2026
12.- 15.08.2026 | Summer Breeze Open Air 2026
05.11.2026 | Leipzig; Werk 2 - Kulturfabrik
06.11.2026 | München; Backstage
07.11.2026 | Stuttgart; Im Wizemann
12.11.2026 | Berlin; Lido
13.11.2026 | Hamburg; Gruenspan
14.11.2026 | Köln; Essigfabrik
19.11.2026 | Aarau; KIFF
20.11.2026 | Innsbruck; p.m.k. Innsbruck
21.11.2026 | Wien; Flex
Tickets gibt es auf der Homepage der Band.
- Quelle:
- OUR PROMISE
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- our promise
0 Kommentare