OUR PROMISE mit Tour-Nachschlag

Nachdem die Stuttgarter Metalcore-Aufsteiger OUR PROMISE, letztes Jahr die erste Headliner-Tour bestritten, gibt es jetzt neue Termine für 2026.



Die Band startet mit der "Independence Tour Part II" am 23.04.2026 um dann nach den Festivals die "Fearless Tour 2026" zu beginnen.







Hier die Tourdaten:





23.04.2026 | Eindhoven; Dynamo

24.04.2026 | Antwerpen; Kavka Zappa

25.04.2026 | London; Underworld

24.06.2026 | Pilsen | Basinfire Festival 2026

24.- 25.07.2026 | Rotten Rock Fest 2026

29.- 01.08.2026 | Wacken Open Air 2026

12.- 15.08.2026 | Summer Breeze Open Air 2026

05.11.2026 | Leipzig; Werk 2 - Kulturfabrik

06.11.2026 | München; Backstage

07.11.2026 | Stuttgart; Im Wizemann

12.11.2026 | Berlin; Lido

13.11.2026 | Hamburg; Gruenspan

14.11.2026 | Köln; Essigfabrik

19.11.2026 | Aarau; KIFF

20.11.2026 | Innsbruck; p.m.k. Innsbruck

21.11.2026 | Wien; Flex



Tickets gibt es auf der Homepage der Band.

