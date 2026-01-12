KERRIGAN kündigt neues Album an
12.01.2026 | 07:21
Das Schwermetall-Quartett KERRIGAN hat für den 27.03.2026 sein neues Studioalbum "Wayfarer" angekündigt. Auf Bandcamp kann der neue Langspieler bereits vorbestellt werden.
"Wayfarer" Trackliste:
01. Torchbearer
02. Asylum
03. The Ice Witch
04. Surrender
05. Wayfarer
06. Blood And Steel
07. Dystopia
08. Fighter
09. Red Light Tower
