GRATEFUL DEAD: Bob Weir gestorben

Bob Weir, Gitarrist und gelegentlich Sänger von GRATEFUL DEAD, ist am gestrigen 10. Januar gestorben. Er war Mitglied in der Band während ihrer gesamten Geschichte von 1965 bis 1995 sowie bei den Aktivitäten zum 50. Jubiläum bis zur endgültigen Auflösung um 2015. Daneben war er zeitweilig auch bei KINGFISH und mit verschiedenen Soloprojekten aktiv. Nach Auskunft seiner Familie ist Bob Weir im Alter von 78 Jahren einer Krebserkrankung erlegen.







Playing In The Band (live): https://www.youtube.com/watch?v=Qe6sJMjy4T0







The Music Never Stopped: https://www.youtube.com/watch?v=8XRHZcvP9kI

Quelle: rollingstone.com Redakteur: Stefan Kayser Tags: bob weir grateful dead kingfish gestorben 2026