MAYHEM mit neuem Video

MAYHEM meldet sich mit neuem Material zurück und zeigt mit 'Life Is A Corpse You Drag' einen weiteren Vorgeschmack auf das neue Album "Liturgy Of Death", welches am 06.02.2026 via Century Media, veröffentlicht wird.
"Liturgy Of Death" Trackliste:
01. Ephemeral Eternity
02. Despair
03. Weep for Nothing
04. Aeon's End
05. Funeral Of Existence
06. Realm Of Endless Misery
07. Propitious Death
08. The Sentence Of Absolution
09. Life Is A Corpse You Dread (Bonustrack)
10. Sancta Mendacia (Bonustrack)
Life Is A Corpse You Drag (Official Visualizer)
https://www.youtube.com/watch?v=g7PZQHHtU2g
