CONSEQUENCE OF ENERGY kündigt Debütalbum an
Kommentieren
Die chilenische Heavy-Rock-Formation CONSEQUENCE OF ENERGY kündigt ihr Debütalbum "We Are One" an. Nach der EP "Stairway to 11" erscheint das Album digital am 30.01.2026, die physische Version folgt am 01.03.2026 über Los Lobos Records / AWAL.
Produziert von Garth Richardson und gemischt von Dave Schiffman, verbindet das Werk Rock mit spirituellen und kulturellen Einflüssen. Der neueste Appetizer 'Searching For Light' gibt einen weiteren Vorgeschmack auf das neue Werk.
Searching For Light (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=nWiQT5v0NbM
- Quelle:
- Starkult Promotion
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- consequence of energy we are one searching for light
0 Kommentare