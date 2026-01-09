CANVAS OF SILENCE: Hörprobe mit neuer Sängerin
09.01.2026 | 22:59
Die Prog-Metal-Formation CANVAS OF SILENCE aus Finnland hat 'The Great Unknown' mit ihrer neuen Sängerin Aino Vuoremaa erneut aufgenommen. Das Original befindet sich auf dem aktuellen Album "As The World Tree Fell".
https://www.youtube.com/watch?v=cVxBFYd0_ZM
