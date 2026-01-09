HAMMER KING befindet sich in der Gefahrenzone
Zum Start der "Witches & Kings-Tour" mit BURNING WITCHES meldet sich HAMMER KING mit der neuen Single 'Danger Zone' inklusive Musik-Video zurück.
'Danger Zone' war ursprünglich als exklusiver CD-Digi-Bonus-Track enthalten die Coverversion des legendären TOP-GUN-Soundtrack-Klassikers avancierte jedoch schnell zum absoluten Fan-Liebling. Grund genug für HAMMER KING, dem Song nun eine eigene digitale Single-Veröffentlichung samt Video zu spendieren.
Die Band kommentiert:
"Gonna take you right into the Danger Zone!" - Top Gun war mehr als nur ein Film es war ein kulturelles Phänomen. Der Geist der Achtziger perfekt eingefangen in einem der ikonischsten Blockbuster der Dekade. Und vor allem: mit dem besten Soundtrack der Kinogeschichte!
'Danger Zone' ist vom instrumentalen Top Gun Anthem abgesehen der Song, der diesen Soundtrack am besten repräsentiert. Wir wussten immer, dass es genau dieser Song sein muss, falls wir jemals ein Cover aufnehmen würden. Und jetzt, da Top Gun Maverick die 80er-Magie neu entfacht hat, war die Zeit reif. Bei allem Respekt: Wir lieben unsere Version dieses unsterblichen Klassikers!
Das angefügte Top Gun Anthem ist unsere Verbeugung vor Steve Stevens dem frühesten Gitarren-Einfluss für Titan Fox. 'Danger Zone' ist unser Motto für die "Witches & Kings-Tour" und gleichzeitig der perfekte Video-Einstand unseres neuen Gitarristen Marex van Ferum!"
Danger Zone
https://www.youtube.com/watch?v=Ep_Z3GisrxI
The WITCHES & KINGS TOUR 2026:
09.01.26 (IT) MAILAND - Legend Club
10.01.26 (DE) Obertraubling - Airport
11.01.26 (CZ) Zlin - Masters Of Rock Cafe
13.01.26 (CH) Rubigen - Mühle Hunziken
14.01.26 (CH) Brugg - Salzhaus
15.01.26 (CH) Basel - Sudhaus
16.01.26 (CH) Langenthal - Old Capitol
17.01.26 (CH) Zug - Galvanik
18.01.26 (CH) St.Gallen - Grabenhalle
19.01.26 (CH) Glarus - Kulturzentrum Hölastei
20.01.26 (CH) Monthey - Pont Rouge
21.01.26 (CH) Wetzikon - Kulturfabrik
23.01.26 (UK) London - The Dome
24.01.26 (UK) Birmingham - The Asylum
25.01.26 (UK) Manchester - Academy 3
27.01.26 (BE) Kortrijk - DVG Club
28.01.26 (FR) Paris - Backstage By The Mill
29.01.26 (DE) Essen - Turock
30.01.26 (DE) Kaiserslautern - Kammgarn
31.01.26 (DE) Aschaffenburg - Colos Saal
01.02.26 (DE) München - Backstage Halle
03.02.26 (DE) Nürnberg - Hirsch
04.02.26 (DE) Leipzig - Hellraiser
05.02.26 (DE) Hannover - Musikzentrum
06.02.26 (DE) Hamburg - Logo
07.02.26 (NL) Uden - De Pul
08.02.26 (NL) Heerlen - Nieuwe Nor
10.02.26 (FR) Lyon - Rock N Eat
11.02.26 (ES) Barcelona - Salamandra
12.02.26 (ES) Murcia - Garaje
13.02.26 (ES) Madrid - Revi Live
14.02.26 (ES) Vitoria - Urban Rock
