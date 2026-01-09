HAMMER KING befindet sich in der Gefahrenzone

Zum Start der "Witches & Kings-Tour" mit BURNING WITCHES meldet sich HAMMER KING mit der neuen Single 'Danger Zone' inklusive Musik-Video zurück.



'Danger Zone' war ursprünglich als exklusiver CD-Digi-Bonus-Track enthalten  die Coverversion des legendären TOP-GUN-Soundtrack-Klassikers avancierte jedoch schnell zum absoluten Fan-Liebling. Grund genug für HAMMER KING, dem Song nun eine eigene digitale Single-Veröffentlichung samt Video zu spendieren.



Die Band kommentiert:

"Gonna take you right into the Danger Zone!" - Top Gun war mehr als nur ein Film  es war ein kulturelles Phänomen. Der Geist der Achtziger perfekt eingefangen in einem der ikonischsten Blockbuster der Dekade. Und vor allem: mit dem besten Soundtrack der Kinogeschichte!



'Danger Zone' ist  vom instrumentalen Top Gun Anthem abgesehen  der Song, der diesen Soundtrack am besten repräsentiert. Wir wussten immer, dass es genau dieser Song sein muss, falls wir jemals ein Cover aufnehmen würden. Und jetzt, da Top Gun Maverick die 80er-Magie neu entfacht hat, war die Zeit reif. Bei allem Respekt: Wir lieben unsere Version dieses unsterblichen Klassikers!



Das angefügte Top Gun Anthem ist unsere Verbeugung vor Steve Stevens  dem frühesten Gitarren-Einfluss für Titan Fox. 'Danger Zone' ist unser Motto für die "Witches & Kings-Tour"  und gleichzeitig der perfekte Video-Einstand unseres neuen Gitarristen Marex van Ferum!"



Danger Zone







https://www.youtube.com/watch?v=Ep_Z3GisrxI

The WITCHES & KINGS TOUR 2026:



09.01.26 (IT) MAILAND - Legend Club

10.01.26 (DE) Obertraubling - Airport

11.01.26 (CZ) Zlin - Masters Of Rock Cafe

13.01.26 (CH) Rubigen - Mühle Hunziken

14.01.26 (CH) Brugg - Salzhaus

15.01.26 (CH) Basel - Sudhaus

16.01.26 (CH) Langenthal - Old Capitol

17.01.26 (CH) Zug - Galvanik

18.01.26 (CH) St.Gallen - Grabenhalle

19.01.26 (CH) Glarus - Kulturzentrum Hölastei

20.01.26 (CH) Monthey - Pont Rouge

21.01.26 (CH) Wetzikon - Kulturfabrik

23.01.26 (UK) London - The Dome

24.01.26 (UK) Birmingham - The Asylum

25.01.26 (UK) Manchester - Academy 3

27.01.26 (BE) Kortrijk - DVG Club

28.01.26 (FR) Paris - Backstage By The Mill

29.01.26 (DE) Essen - Turock

30.01.26 (DE) Kaiserslautern - Kammgarn

31.01.26 (DE) Aschaffenburg - Colos Saal

01.02.26 (DE) München - Backstage Halle

03.02.26 (DE) Nürnberg - Hirsch

04.02.26 (DE) Leipzig - Hellraiser

05.02.26 (DE) Hannover - Musikzentrum

06.02.26 (DE) Hamburg - Logo

07.02.26 (NL) Uden - De Pul

08.02.26 (NL) Heerlen - Nieuwe Nor

10.02.26 (FR) Lyon - Rock N Eat

11.02.26 (ES) Barcelona - Salamandra

12.02.26 (ES) Murcia - Garaje

13.02.26 (ES) Madrid - Revi Live

14.02.26 (ES) Vitoria - Urban Rock