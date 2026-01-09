BORN DIVIDED: Neuer Clip
Kommentieren
09.01.2026 | 22:58
Soeben ging ein Textclip zu 'The Dead Inside Ourselves' von aktuellen Album "Chronicle Of A Shipwreck" der Melo-Death-Truppe BORN DIVIDED aus Kanada online.
Soeben ging ein Textclip zu 'The Dead Inside Ourselves' von aktuellen Album "Chronicle Of A Shipwreck" der Melo-Death-Truppe BORN DIVIDED aus Kanada online.
https://www.youtube.com/watch?v=aTWx3fnx-B4
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- born divided chronicle of a shipwreck the dead inside ourselves
0 Kommentare