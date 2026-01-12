Drittes Album und neuer Song von TRIUMPHER
No Remorse Records gibt das neue Werk der epischen Metaller TRIUMPHER aus Athen/Griechenland bekannt. "Piercing The Heart Of The World" erscheint am 6. März 2026!
TRIUMPHER wurde 2020 von Mars Triumph gegründet. Die Band schafft eine kraftvolle Mischung aus epischem Heavy Metal mit Black- und Extreme Metal-Elementen und liefert einen Sound, der sowohl militant als auch grandios ist, in der Tradition verwurzelt und doch einzigartig in der Ausführung, wodurch sie ihren ganz eigenen Klangcharakter schaffen.
Ein Musikvideo zum Eröffnungstrack des Albums 'Black Blood' kann hier angesehen werden:
"Piercing The Heart Of The World" Album Tracklist:
1. Black Blood
2. Destroyer
3. The Mountain Throne
4. Ithaca (Return Of The Eternal King)
5. Vaults Of Immortals
6. The Flaming Sword
7. Erinyes
8. Naus Apidalia
Line-up:
Mars Triumph: Vocals
Christopher Tsakiropoulos: Guitars
Mario Ñ Peters: Guitars
Stelios Zoumis: Bass
Agis Tzoukopoulos: Drums
