Drittes Album und neuer Song von TRIUMPHER

No Remorse Records gibt das neue Werk der epischen Metaller TRIUMPHER aus Athen/Griechenland bekannt. "Piercing The Heart Of The World" erscheint am 6. März 2026!

TRIUMPHER wurde 2020 von Mars Triumph gegründet. Die Band schafft eine kraftvolle Mischung aus epischem Heavy Metal mit Black- und Extreme Metal-Elementen und liefert einen Sound, der sowohl militant als auch grandios ist, in der Tradition verwurzelt und doch einzigartig in der Ausführung, wodurch sie ihren ganz eigenen Klangcharakter schaffen.

Ein Musikvideo zum Eröffnungstrack des Albums 'Black Blood' kann hier angesehen werden:

Black Blood

https://www.youtube.com/watch?v=JrerpYfQrBs

"Piercing The Heart Of The World" Album Tracklist:

1. Black Blood

2. Destroyer

3. The Mountain Throne

4. Ithaca (Return Of The Eternal King)

5. Vaults Of Immortals

6. The Flaming Sword

7. Erinyes

8. Naus Apidalia

Line-up:

Mars Triumph: Vocals

Christopher Tsakiropoulos: Guitars

Mario Ñ Peters: Guitars

Stelios Zoumis: Bass

Agis Tzoukopoulos: Drums