ORDEN OGAN konfrontiert uns mit unserem größten Feind

Im Sommer erscheint via Reigning Phoenix Music das neue Studioalbum "The Order Of Fear" von ORDEN OGAN. Wie angekündigt, gibt es heute mit 'My Worst Enemy' einen ersten Vorgeschmack daraus.



ORDEN OGAN erläutern die Bedeutung des Songs:

"Mit unserer neuen Single 'My Worst Enemy' kommt unsere verletzliche Seite zum Vorschein, wir präsentieren uns persönlich wie nie zuvor. Diese kraftvolle Ballade ist insbesondere an all jene gerichtet, die mit Angstzuständen, Depressionen und Selbstzweifeln zu kämpfen haben, und soll eines klarstellen: Ihr seid nicht allein!"



My Worst Enemy







https://www.youtube.com/watch?v=HggJJottXZE

