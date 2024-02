DANKO JONES wartet auf dich

DANKO JONES präsentiert heute einen neuen Song mit dem Titel 'Waiting For You'. Bei diesem bisher unveröffentlichten Song handelt es sich um einen Bonustrack der kommenden DANKO JONES Electric Sounds Deluxe Version, die am 12. April 2024 digital erscheint und neben dem Album und dem heute vorgestellten Titel auch einen zweiten Bonustrack 'Haunting Me' enthält.

Electric Sounds Digital Deluxe Tracklist:



01. Guess Who's Back

02. Good Time

03. Electric Sounds

04. Get High?

05. Stiff Competition

06. She's My Baby

07. Eye for an Eye

08. I Like It

09. Let's Make Out

10. What Goes Around

11. Shake Your City

12. Waiting for You (Bonus Track)

13. Haunting Me (Bonus Track)

Quelle: AFM Redakteur: Frank Wilkens Tags: danko jones afm bonustrack