ORBIT CULTURE und die Hydra

Mit 'Hydra' haben die Jungs von ORBIT CULTURE einen neuen Track aus ihrem kommenden Studioalbum ausgekoppelt.

"Death Above Life" erscheint am 03. Oktober über Century Media und hat folgende Tracks im Aufgebot:

01. Inferna

02. Bloodhound

03. Inside The Waves

04. The Tales Of War

05. Hydra

06. Nerve

07. Death Above Life

08. The Storm

09. Neural Collapse

10. The Path I Walk

https://www.youtube.com/watch?v=Kx3vRmXip5I