TV-Tipp: DEEP PURPLE und Montreux bei Arte

Frei nach DEEP PURPLE heißt es bei Arte am kommenden Mittwoch, dem 6. August "They All Came Out To Montreux!". Ab 22.55 Uhr zeigt der Sender die gleichnamige Dokumentation über das Montreux Jazz Festival, die man bis zum 4. Oktober auch auf seiner Website ansehen kann.



Und da man schon DEEP PURPLE bezüglich Montreux zitiert, folgen ab 00.30 Uhr Ausschnitte vom Auftritt der Band beim "Montreux Jazz Festival 2006". Weitere Informationen hierzu findet man online, ab dem 4. August, auch mit bewegten Bildern.

Quelle: Arte Redakteur: Stefan Kayser Tags: deep purple they all came out to montreux live at montreux 2006 tv fernsehen arte