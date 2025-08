POWERMETAL.de präsentiert: Das Headbangers Open Air 2026

POWERMETAL.de freut sich sehr, die 2026er Ausgabe des Headbanger Open Airs zu präsentieren!

Hach, da lacht das Metal-Herz, wenn es an die letztjährigen Ausgaben denkt, die stets voller Highlights und denkwürdiger Shows waren. Und so geht auch im nächsten Jahr dieses beschauliche und familiäre Festival in die nächste Runde.

In Brande-Hörnerkirchen bei Elmshorn - mitten in der Natur also - findet 2026 die größte Metal-Gartenparty der Welt statt, wo auch diesmal die Helden der glorreichen 1980er und 1990er Jahre, lokale Highlights, Newcomer aus aller Welt und absolute Fanfavoriten sich die Klinke in die Hand drücken

So wird vom 23.07. bis 25.07.2026 der Garten durch folgende Bands ein heißes Unterfangen:



PRAYING MANTIS - Special Set EVILDEAD

THRESHOLD

SORTILEGE - Special Set

BENGAL TIGERS

BANGALORE CHOIR

ATLANTEAN KODEX

MINDWARS SINISTER REALM - erste Europa-Show

BRONZE - erste Festivalshow in Deutschland

FATAL EMBRACE

LÖANSHARK

EMERAL RAGE

+ weitere Bands

+ zwei weitere Headliner

Zudem findet einen Tag zuvor, also am 22.07.2026, die Warm-Up-Show aus folgenden Bands bestehen:



INSULT

BEAST

RUTHLESS

TURBOKILL

Das nächste Jahr wirft also jetzt schon große Schatten voraus und das Headbangers Open Air verspricht ein absolutes Highlight zu werden.

Weitere Infos sowie Tickets gibt es auf der offiziellen Webseite.

Wir halten euch bei weiteren News natürlich up to date :)

