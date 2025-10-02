ORBIT CULTURE und der Bluthund

Am 3. Oktober 2025 erscheint via Century Media / Sony Music das Album "Death Above Life" von ORBIT CULTURE. Mit 'Bloodhound' gibt es eine weitere Veröffentlichung aus dem neuen Album.



Die Band kommentiert:

" 'Bloodhound' ist wahrscheinlich der wütendste Song, den wir bisher geschrieben haben. Wir haben uns immer etwas zurückgehalten, explizite Sprache in unserer Musik zu verwenden  vielleicht aus Gewohnheit, vielleicht aus Respekt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber als das Eröffnungsriff entstand, hatte es einfach diese rohe, ursprüngliche Energie, die nach mehr verlangte. Der Song klang von Anfang an wütend, und um dieser Intensität gerecht zu werden, wussten wir, dass es an der Zeit war, unsere eigenen Regeln zu brechen und der Wut freien Lauf zu lassen.



Der Text entstand schneller als fast alles, was wir bisher geschrieben haben. Normalerweise versuchen wir, uns zurückzuhalten und die Dinge ein wenig aufzupolieren. Aber dieser Track ist der eine Prozent der Fälle, in denen wir das nicht getan haben. In denen wir es nicht konnten.



'Bloodhound' handelt von Wut  auf Menschen, auf Situationen, auf eine Branche, die oft genau die Menschen ausbeutet, die versuchen, in ihr erfolgreich zu sein. Es geht um den Rache-Kreislauf, die Momente der Akzeptanz und dann die wieder aufflammende Wut, weil sich eigentlich nichts ändert. In diesem Song geht es darum, sich seine Stimme, seine Kraft und seine Würde zurückzuholen. Es geht darum, die Blutsauger und Manipulatoren anzuprangern  und dafür zu sorgen, dass sie dir nichts mehr wegnehmen können."



Bloodhound







https://www.youtube.com/watch?v=YPTAlZOH0jU

