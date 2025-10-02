Neuigkeiten von HUMAN FORTRESS
Am 17. Oktober 2025 veröfentlicht HUMAN FORTRESS via Massacre Records das neue Album "Stronghold". Nach 'The Abyss Of Our Souls' gibt es mit 'Pain' eine weitere Auskopplung.
Über den Track konstatiert die Band:
" 'Pain' handelt von seelischen Schmerzen und davon, wie man sich davon befreien möchte."
Das Album wird als 2-CD-Digipak und als limitierte Vinyl-LP erhältlich sein.
"Stronghold" Trackliste:
CD 1:
01-Stronghold
02-The End Of The World
03-Pain
04-Mesh Of Lies
05-The Abyss Of Our Souls
06-Under The Gun
07-Silent Scream
08-Death Calls My Name
09-Road To Nowhere
10-The Darkest Hour
CD 2:
01-Obey Another Lord
02-Pathfinder
03-Lost With The Wind
04-We Are Legion (Japan Bonus Track)
https://www.youtube.com/watch?v=mXxPKBngG0c
https://www.youtube.com/watch?v=sl0XLVbDp1k
