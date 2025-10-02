MASTERS HAMMER mit neuem Album "Maldorör Disco"
Sieben Jahre nach "Fascinator" melden sich die tschechischen Avantgarde-Legenden MASTERS HAMMER zurück. Am 26.11.2025 erscheint über Darkness Shall Rise Productions ihr neuntes Studioalbum "Maldorör Disco".
Einen ersten Vorgeschmack gibt es mit der Single 'Beast Within'.
"Maldorör Disco" Trackliste:
01. Andel Slizu
02. Genisis P. Orridge
03. Take It Or Leave It
04. Maldorör Disco
05. Bochnatky
06. Beast Within
07. Bicycle Day
08. Doppelgänger
09. El Teide
10. Slatina
Beast Within (DSR331 Maldorör Disco - DSR Productions)
https://www.youtube.com/watch?v=cWKwuqu2gns
Quelle:
- Sure Shot Worx
Redakteur:
- Norman Wernicke
Tags:
- masters hammer maldorör disco beast within
