MIDNITE CITY mit neuer Single
02.10.2025 | 18:47
Am 21. November 2025 erscheint das neue Werk der britischen Melodic-Rocker MIDNITE CITY, das auf den Namen "Bite The Bullet" hört. Mit der Vorab-Single 'Heaven In This Hell' liefern Rob Wylde und seine Band bereits jetzt einen ersten Vorgeschmack und zeigen, worauf sich Fans einstellen dürfen.
Heaven In This Hell (Official Video)
