MIDNITE CITY mit neuer Single

Am 21. November 2025 erscheint das neue Werk der britischen Melodic-Rocker MIDNITE CITY, das auf den Namen "Bite The Bullet" hört. Mit der Vorab-Single 'Heaven In This Hell' liefern Rob Wylde und seine Band bereits jetzt einen ersten Vorgeschmack und zeigen, worauf sich Fans einstellen dürfen.





Heaven In This Hell (Official Video)







Quelle: MIDNITE CITY Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: midnite city heaven in this hell bite the bullet