Neuigkeiten von MUD SLICK

Die Schweizer Hard Rocker von MUD SLICK melden sich nach langer Pause zurück und veröffentlichten ihr im Original längst vergriffenes Kultalbum "Keep Crawlin' In The Mud" von 1992 am 19. September 2025 noch einmal neu auf CD und Vinyl.



Eine kleine musikalische "Vorschau" bieten die Tracks 'Manhunt', 'Back On Track' und 'License To Touch'.



MUD SLICK wurde 1992 gegründet, bis 2000 rockte die Band viele Bühnen in Europa und sogar in den USA und trat sowohl als Headliner als auch als Supportband für bekannte Acts auf, wie beispielsweise für BON JOVI, BILLY IDOL oder MOTÖRHEAD. Einige unerwartete äußere Einflüsse führten zu einigen Besetzungswechseln und so beschloss die Band, sich zurückzuziehen und eine Pause auf unbestimmte Zeit einzulegen.



Die Nachfrage nach "Keep Crawlin' In The Mud" und die hervorragenden Kritiken darüber, sind über die Jahre nie ganz abgeebbt. Deshalb kehrt MUD SLICK nun nach zwei Jahrzehnten zurück und hat sich neu formiert. Die beiden Urgesteine Heinz Baumann (Schlagzeug) und Serge Christen (Gitarre) haben sich mit Fabio Chiodi am Mikrofon und Bassist Daniel Schmid zusammengetan und sind wieder live unterwegs.



"Keep Crawlin' In The Mud" Trackliste:



01. Licence To Touch

02. Girls Are On Fire

03. Manhunt

04. Slow Down

05. Little Girl Don't Talk Too Much

06. Inside Pressure

07. Money

08. Back On Track

09. Blood Justice

10. Rain



Manhunt







https://www.youtube.com/watch?v=cPMyPCBqIGs



Back On Track







https://www.youtube.com/watch?v=7YLUQE56b0Q



License To Touch







https://www.youtube.com/watch?v=9cY9HytOc1Y

Quelle: Promotion Werft Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: mud slick crawling in the mud re-release manhunt back on track license to touch