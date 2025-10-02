1914 mit nächster Single

Am 14. November 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "Viribus Unitis" (deutsch: mit vereinten Kräften) der Ukrainische Blackened-Death-Band "1914". Mit '1914 (The Siege of Przemyśl)' gibt es jetzt die nächste Single-Auskopplung.



https://www.youtube.com/watch?v=q2f4795RQko

