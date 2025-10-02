LAMB OF GOD und die Fäulnis

LAMB OF GOD kehrt mit ihrer neuen Single 'Sepsis' zurück, die jetzt über Century Media Records / Epic Records (US/CAN) veröffentlicht wurde. Es ist die erste neue Single seit ihrem Album "Omens" aus dem Jahr 2022.



Mark Morton kommentiert:

" 'Sepsis' ist eine Hommage an die sehr undergroundigen lokalen Bands hier in Richmond, die wir wirklich bewundert haben, als wir gerade BURN THE PRIEST gegründet haben. Bands wie BREADWINNER, SLIANG LAOS und LADYFINGER  obwohl sie außerhalb von Richmond nie große Aufmerksamkeit erlangt haben, waren die Bands, die wir ständig gehört haben. Der Song bezieht sich darauf in einer Weise, die direkt zu unseren Anfängen zurückführt, als wir noch im Keller saßen und gemeinsam unsere ersten Songs geschrieben haben."



Sepsis







https://www.youtube.com/watch?v=MEb49Q9ZRGo



