ORDEN OGAN veröffentlicht Live-Single
Kommentieren
ORDEN OGAN hat eine Live-Version ihres Fan-Favoriten 'Conquest' veröffentlicht. Der Song stammt vom aktuellen Album "The Order Of Fear", das im Juli 2024 über Reigning Phoenix Music erschienen ist.
Aufgenommen wurde der Song während der "Tour of Fear" in der ausverkauften Turbinenhalle in Oberhausen.
Frontmann Sebastian "Seeb" Levermann kommentiert:
" 'Conquest' hat sich innerhalb der letzten 12 Monate nach Release des "The Order of Fear"-Albums zu einem der absoluten Fan-Favourites, vor allem live, entwickelt. Diese Aufnahme entstand in der ausverkauften Turbinenhalle (Oberhausen, Germany) auf ORDEN OGANs "Tour of Fear". Ich denke es ist uns gelungen, die Energie zwischen Band und Publikum einzufangen. Enjoy!"
Conquest - Live in Oberhausen
https://www.youtube.com/watch?v=-ZPvdHfNGY8
- Quelle:
- Mona Miluski, RPM
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- orden ogan conquest live in oberhausen the order of fear
0 Kommentare