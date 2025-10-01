VENGER: Nicht ganz unbekannte Leute aus unbekannten Welten
Kommentieren
01.10.2025 | 22:57
VENGER ist die neue Band um Doug Scarratt (SAXON) und James Fogarty (IN THE WOODS, OLD FOREST). Am 9. Januar 2026 soll ihr Debütalbum "Times Of Legend" erscheinen. Das Video der ersten, digitalen Single 'From Worlds Unknown' ist online.
VENGER ist die neue Band um Doug Scarratt (SAXON) und James Fogarty (IN THE WOODS, OLD FOREST). Am 9. Januar 2026 soll ihr Debütalbum "Times Of Legend" erscheinen. Das Video der ersten, digitalen Single 'From Worlds Unknown' ist online.
https://www.youtube.com/watch?v=iW2z9x-GhQQ
- Quelle:
- Netinfect
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- venger times of legend from worlds unknown doug scarratt saxon james fogarty in the woods old forest
0 Kommentare