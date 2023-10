OMD: Neues Album

Die britische New-Wave-Band OMD wird am 27.10.2023 ein neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "Bauhaus Staircase" und wird als die politischste Platte der Band beworben. Der erste Song 'Bauhaus Staircase' ist bereits veröffentlicht worden. Er ist eine Anspielung auf Andy McCluskeys Liebe zur Bauhaus-Ära und die Kraft der Protestkunst.



Er sagt dazu: "Ich bin ein großer Liebhaber der visuellen Künste, insbesondere der Bewegungen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Der Song ist eine Metapher für Stärke und künstlerische Leidenschaft im Angesicht von

Kritik und Widrigkeiten. Wenn die Zeiten hart sind, neigen die Regierungen dazu, die die Mittel für Kreativität zu kürzen, gerade dann, wenn die Kunst am meisten gebraucht wird um unsere Seelen zu nähren. Es scheint passend, dass der Song und sein gleichnamiges Album während der Pandemie entstanden sind. Es ist die politischste Platte der Band und die Krönung ihres Wunsches, sowohl Stockhausen als auch Abba zu sein - geboren aus dem Impuls, während des Lockdowns Neues zu erkunden. "Ich habe die kreative Kraft der totalen Langeweile wiederentdeckt."



Die Tracklist liest sich so:

1. Bauhaus Staircase

2. Anthropocene

3. Look At You Now

4. G.E.M.

5. Where We Started

6. Veruschka

7. Slow Train

8. Don’t Go

9. Kleptocracy

10. Aphrodite’s Favourite Child

11. Evolution Of Species

12. Healing



Im kommenden Jahr ist die Band auf Europatour und besucht auch Deutschland.



Folgende Termine stehen fest:

29.01.24 Jena, Sparkassen Arena

30.01.24 Offenbach, Stadthalle

01.02.24 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

02.02.24 Hamburg, Sporthalle

03.02.24 Chemnitz, Stadthalle

11.02.24 Leipzig, Haus Auensee

12.02.24 Berlin, Tempodrom

