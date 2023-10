IN FLAMMEN OPEN AIR 2024: SABBATH, ESCARNIUM und weitere Bands bestätigt

Für die beste Gartenparty in Sachen Metal, dem IN FLAMMEN OPEN AIR, sind für das kommende Jahr die ersten Bands bestätigt worden.



Diese sind:

SABBATH

ESCARNIUM

CIEMRA

REBAELLIUN

GRUESOME



Das Festival findet vom 11.07. bis 13.07.2024 im Torgauer Entenfang statt. Die Tickets gibt es über die Festivalhomepage. Aktuell sind noch Early-Bird-Tickets verfügbar. In Kürze wird es weitere Bandbstätigungen geben.



