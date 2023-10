MARCH TO DIE: Debütalbum

MARCH TO DIE ist eine noch recht junge Band mit Musikern aus Griechenland und Zypern. Die Bandmitglieder sind bereits in den Bands MIRROR, FRIENDS OF HELL und SOLITARY SABRED tätig. Nun hat das Quartet für den 24.11.2023 das Debütalbum "Tears Of The Gorgon" angekündigt. Es wird via No Remorse Records erscheinen.



Ein Lyrikvideo zum Song 'Stand And Be Counted' liefert einen ersten Eindruck.



Die Tracklist liest sich wie folgt:

1. The Eternal Oath

2. One Eyed King

3. Hail To Thee

4. Son Of The Old Gods

5. Helmetsmasher

6. March To Die

7. Stand And Be Counted

8. Decapitation

9. Tears Of The Gorgon



Für 2024 sind zudem Konzerte geplant. Weitere Informationen dazu sollen demnächt folgen.

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: march to die tears of the gorgon stand an be counted debuetalbum no remorse records mirror friends of hell solitary sabred