POWERWOLF und die Wölfe des Krieges

2023 beendt POWERWOLF mit den "Autumn Masses 2023" in einigen der größten Arenen Deutschlands in Düsseldorf, Ravensburg, Bamberg und Leipzig, sowie auf dem The Rock Circus Festival in Den Bosch (Niederlande). Vom 31. Oktober 2023 bis 05. November 2023 werden es die letzten Shows der Band vor einer längeren Live Pause sein.



Zur Einstimmung auf die anstehenden Shows hat die Band ein neues Lyric-Video zu 'Wolves Of War' vom aktuellen Special Album "Inderludium" veröffentlicht.



Wolves Of War







https://www.youtube.com/watch?v=tx0XR580T8I



31.10.23 DE – Düsseldorf / Mitsubishi Electric Hall

- mit LORD OF THE LOST, SERENITY

02.11.23 DE – Ravensburg / Oberschwabenhalle

- mit LORD OF THE LOST, SERENITY

03.11.23 DE – Bamberg / Brose Arena

- mit LORD OF THE LOST, SERENITY

04.11.23 NL – Den Bosch / The Rock Circus Festival

05.11.23 DE – Leipzig / Quarterback Immobilien Arena

- mit BEYOND THE BLACK, SERENITY



Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer