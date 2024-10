OLD FOREST: Neues Album

Die britische Black-Metal-Band OLD FOREST wird am 06.12.2024 ein neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "Graveside" und erscheint via Soulseller Records.

Am 17.10.2024 wird aus dem Werk der erste Song veröffentlicht.



Die Tracklist liest sich so:

1. Curse Of Wampyr

2. Witch Spawn

3. Solstice Sacrifice

4. Interment Of Ashes

5. Decrepit Melancholy

6. Halfway Human

7 .Soil Of The Martyrs

8. Forgotten Graves