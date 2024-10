Live-Video von KINGS WINTER

Vom Album "The Other Side Of Fear", das im Januar diesen Jahres erschienen ist, zeigt uns KINGS WINTER ein Live-Video zu 'The Lost Art Of Grey'.

Aufgenommen wurde das Video bei dem allerersten Live-Auftritt im Bauhaus Troisdorf. Lest gerne auch unseren Konzertbericht dazu.



The Lost Art Of Grey







https://www.youtube.com/watch?v=SzbgASeLbrU



Quelle: Band Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: kings winter the other side of fear the lost art of grey