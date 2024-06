OH HIROSHIMA bringt nicht nur die Fans zum strahlen

Die schwedische Post-Rock-Band OH HIROSHIMA wird in wenigen Wochen ihre nächste Scheibe mit dem Titel "All Things Shining" (VÖ: 28.06.24) heraus bringen. Parallel dazu hat das Duo einige Konzerttermine zum Jahresende angekündigt.

Tourdates:

04.12.24 - MS Stubnitz - Hamburg

05.12.24 - Urban Spree - Berlin

06.12.24 - Waschhaus- Potsdam

09.12.24 - Viper Room - Wien (AU)

10.12.24 - KIFF - Aarau (CH)

11.12.24 - Jubez - Karlsruhe

12.12.24 - Hypothalamus - Rheine