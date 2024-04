OCTOPLOID sinniert über die menschliche Amoral

Am 5. Juli 2024 erscheint über Reigning Phoenix Music (RPM) das Debütalbum "Beyond The Aeons" von OCTOPLOID. Mit 'Human Amoral' stellt die Band heute ein Musik-Video zur ersten Single vor.



OCTOPLOID ist ein Projekt von Bassist Olli-Pekka "Oppu" Laine (AMORPHIS, BARREN EARTH, MANNHAI), den Gesang zum Song 'Human Amoral' steuert Oppus AMORPHIS-Bandkollege Tomi Joutsen bei.



Oppu sagt:

" 'Human Amoral' ist eine Kombination aus Folk-, Prog- und Death-Metal-Elementen und verkörpert somit den OCTOPLOID-Sound und damit auch meine musikalischen Einflüsse."



Die Kernband um Laine besteht aus vier weiteren Musikern: Schlagzeuger Mikko Pietinen (MANNHAI, KASMIR), Gitarrist Peter Salonen (THE KINKY THING; die Band spielt Cover der finnischen Psychedelic-Rock-Legenden KINGSTON WALL), Keyboarder Kim Rantala (GIANT ROBOT, ex-AMORPHIS) sowie Sänger Mikko Kotamäki (u.a. SWALLOW THE SUN; live).



"Beyond The Aeons" - Trackliste:



01. The Dawns In Nothingness, feat. Mikko Kotamäki *

02. Coast Of The Drowned Sailors, feat. Tomi Koivusaari & Janitor Muurinen *

03. Human Amoral, feat. Tomi Joutsen *

04. Shattered Wings, feat. Petri Eskelinen # / %

05. Beyond The Aeons # / %

06. The Hallowed Flame, feat. Mikko Kotamäki *

07. Concealed Serenity, feat. Mikko Kotamäki %

08. A Dusk Of Vex, feat. Jón Aldará (physisch: Langversion; digital: Edit) ^ / %

Bonustrack (nur physisch):

09. Monotony, feat. Petri Eskelinen %



* Kim Rantala (Keyboards)

# Samu Leminen (zusätzliche Leadgitarren)

^ Ile Laaksomaa (zusätzliche Leadgitarre)

% Kasper Mårtenson (Keyboards)



Human Amoral, feat. Tomi Joutsen







