THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA ist jetzt bei Napalm Records

"Napalm Records freut sich, die Unterzeichnung der gefeierten schwedischen Rockband THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA bekannt zu geben! THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA wurde 2007 von Mitgliedern namhafter Rock- und Metal-Bands wie Soilwork, Arch Enemy und Mean Streak gegründet und hat seitdem sechs Studioalben veröffentlicht und zwei schwedische Grammis-Nominierungen erhalten."

Ein neues Album steht auch in den Startlöchern.



Zum THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA gehören:



Björn Strid - Vocals

Sharlee D'Angelo - Bass

Jonas Källsbäck - Drums

Sebastian Forslund - Guitar, Percussions

John Lönnmyr - Keys

Rasmus Ehrnborn - Guitar

Anna Brygard - Backing Vocals

Åsa Lundman - Backing Vocals



THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA kommt für einen Festival-Auftritt auch nach Deutschland:

11.07.24 DE - Neukirchen-Vluyn / Dong Open Air



